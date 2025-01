Berlino, attimi di terrore per possibile serial killer all'interno di una scu...

La polizia di Berlino è intervenuta in una scuola elementare per la possibile minaccia di un serial killer: si tratterebbe di un falso allarme

Alle 16:15, la polizia di Berlino ha avviato un’operazione in una scuola elementare nel quartiere di Schmargendorf. Secondo il quotidiano tedesco Bild, l’allarme sarebbe legato alla possibile presenza di un serial killer, ma la polizia smentisce questa ipotesi.

Berlino, polizia in azione: allerta serial killer in una scuola elementare

Secondo quanto riferisce la Bild sarebbero stati attivati gli allarmi speciali installati nella scuola proprio per reagire nel caso della presenza di un killer. All’interno dell’istituto ci sarebbero ancora i bambini che si sarebbero nascosti nelle classi. L’istituto è aperto fino alle 18.

La polizia sta ispezionando l’edificio e sono stati allertate anche alcune unità del commando speciale Sek. Un ampio contingente di polizia, comprensivo di agenti antisommossa specializzati in situazioni di emergenza, sta attualmente ispezionando l’edificio.

“Stiamo cercando stanza per stanza”, ha detto in serata un portavoce al Berliner Zeitung.

Allerta serial killer in una scuola elementare: falso allarme

Su X, la polizia di Berlino ha comunicato che sono in corso perquisizioni nell’edificio, aggiungendo che, al momento, non ci sono prove di un crimine.

In un altro aggiornamento, la polizia ha precisato che, dopo un primo controllo, sarebbero stati riscontrati segni di un malfunzionamento che ha causato una falsa attivazione degli allarmi speciali, installati all’interno della scuola per allertare i soccorsi in caso di attacchi.

Ha, inoltre, informato che la scuola continuerà ad essere ispezionata dai servizi di emergenza e che i bambini e gli insegnanti ancora presenti saranno accompagnati all’esterno.