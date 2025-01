Il ricordo di un leader controverso

Bettino Craxi, figura centrale della politica italiana, continua a suscitare dibattiti e riflessioni a distanza di venticinque anni dalla sua morte. La sua figura è stata descritta come “in chiaroscuro”, un politico che ha saputo esporre le proprie idee anche di fronte ai giudici di Mani Pulite. La commemorazione di Craxi, avvenuta recentemente al Senato, ha messo in luce le diverse opinioni su di lui, da parte di chi lo considera un statista a chi lo accusa di corruzione. La figlia Stefania ha difeso la memoria del padre, sottolineando l’ipocrisia di chi lo giudica senza tener conto del contesto storico e politico in cui operava.

Le commemorazioni e il dibattito pubblico

Quest’anno, le celebrazioni per Craxi si sono concentrate il 18 gennaio, giorno della sua morte, nel cimitero cristiano di Hammamet, in Tunisia, dove riposa. La Fondazione Craxi ha organizzato eventi significativi, tra cui una mostra e la presentazione di un docufilm intitolato “Bettino oltre, Craxi storia di un uomo”. Questi eventi non solo commemorano la sua vita, ma stimolano anche un dibattito su ciò che rappresenta per l’Italia contemporanea. La figlia, ora presidente della commissione Esteri del Senato, ha contestato le accuse di “esilio dorato”, affermando che la scelta di vivere all’estero fu dolorosa e non una fuga dalla giustizia.

Un’eredità complessa

La figura di Craxi è complessa e sfaccettata. Mentre alcuni lo vedono come un simbolo di corruzione, altri lo considerano un innovatore della politica italiana. Aldo Cazzullo, nel suo libro su Craxi, ha evidenziato come la parola “politico” in Italia sia diventata quasi una parolaccia, suggerendo che il paese ha un problema con la propria identità politica. La figlia di Craxi ha ribadito che non si può separare il suo operato dalla storia del paese, e ha chiesto una rivalutazione della sua figura, sottolineando che non si può essere sia statista che corrotto. Questo dibattito è emblematico della difficoltà di affrontare il passato politico italiano e di come le figure storiche vengano ricordate e interpretate.