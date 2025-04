Il caso Delmastro e la querela del procuratore

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati ha recentemente votato a maggioranza per dichiarare l’insindacabilità nel caso della querela presentata contro Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e attuale sottosegretario alla Giustizia. Questo procedimento giuridico è di particolare rilevanza, poiché coinvolge un esponente politico in un contesto di accuse di diffamazione, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e sul ruolo dei politici nel dibattito pubblico.

Dettagli sull’accusa di diffamazione

Il caso in questione è stato avviato a seguito di un’accusa di diffamazione nei confronti del magistrato contabile Quirino Lorelli. Gli atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni alla fine del 2023 dal tribunale di Biella, che ha ritenuto opportuno coinvolgere l’organo legislativo per la valutazione della questione. L’episodio risale al 2021, quando Delmastro Delle Vedove, allora parlamentare, pubblicò un video in cui apostrofava Lorelli come “Capitan Fracassa della sinistra giudiziaria italiana”, in risposta all’apertura di un fascicolo per un presunto danno erariale che coinvolgeva un membro di Fratelli d’Italia.

Il voto della giunta e le implicazioni politiche

Il presidente della giunta, Devis Dori, ha confermato l’esito del voto, che ora porta il caso all’esame dell’Aula della Camera. Questa decisione non solo segna un passo importante nel procedimento legale, ma solleva anche questioni più ampie riguardo alla responsabilità dei politici nel loro operato e alla protezione della libertà di parola. La questione dell’insindacabilità è cruciale, poiché determina in che misura i membri del Parlamento possono essere ritenuti responsabili per le loro dichiarazioni pubbliche. La discussione sull’argomento è destinata a infiammare il dibattito politico, con ripercussioni che potrebbero estendersi oltre il caso specifico di Delmastro.