Il giornalista e scrittore Biagio Maimone è stato nominato responsabile dell’Ufficio Comunicazione della Fondazione Bambino Gesù del Cairo ETS, presieduta da Yoannis Lazhi Gaid ed ex segretario personale di Papa Francesco.

La nomina rappresenta la prosecuzione dell’incarico già svolto da Maimone nell’Associazione Bambino Gesù del Cairo, realtà da cui la Fondazione ha avuto origine. Nel nuovo ruolo coordinerà i rapporti con i media nazionali e internazionali e supervisionerà i canali ufficiali di comunicazione dell’ente.

Fondazione Bambino Gesù del Cairo, cosa fa

La Fondazione Bambino Gesù del Cairo ETS nasce nel 2019 dopo la firma del Documento sulla Fratellanza Umana ad Abu Dhabi da parte di Papa Francesco e del Grande Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb. La missione è sostenere bambini, donne e persone vulnerabili attraverso assistenza sanitaria, progetti sociali e iniziative di solidarietà.

Tra le attività dell’ente figurano programmi di assistenza sanitaria e alimentare, la distribuzione di oltre 35.000 pasti e cure mediche a più di 10.000 persone in condizioni di fragilità. Tra i progetti più rilevanti anche la Casa della Speranza, rifugio per donne vittime di violenza con i loro figli, e il progetto dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù del Cairo, sviluppato in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Con la nomina di Biagio Maimone la Fondazione punta a rafforzare la propria presenza nei circuiti dell’informazione internazionale e a consolidare la comunicazione delle attività umanitarie promosse in diversi Paesi.