Joe Biden ha parlato, direttamente dalla Casa Bianca, per l’ultima volta da presidente degli Stati Uniti d’America. Il 20 gennaio, infatti, Donald Trump si insidierà per la seconda volta a Washington, sostituendo l’attuale leader americano, dopo averlo sconfitto (con Kamala Harris) nel corso delle ultime elezioni svolte nel Paese.

Biden, l’ultimo discorso all’America: “Attenzione alla nuova oligarchia”

È durato una ventina di minuti scarsi, l’ultimo discorso che Biden ha voluto rivolgere alla nazione, e in questo tempo, il presidente ha toccato diversi temi. Il passaggio principale, probabilmente, è stato quello in cui il presidnte ha fatto riferimento ad una certa oligarchia che sta prendendo sempre più piede negli Usa: “La nostra democrazia è forte, ma sta prendendo corpo una oligarchia di estrema ricchezza, potere e influenza che la minaccia, insieme ai nostri diritti fondamentali e alla libertà”. Biden non fa nomi, ma si riferise, ovviamente, in particolare a Trump e a Elon Musk, e forse anche a figure come Bezos e Zuckerberg, i grandi ricchi americani che, secondo il leade americano, concentrano nelle loro mani sempre più potere.

Biden, l’ultimo discorso all’America: la tregua in Medio Oriente

Nel discorso di Biden, uno spazio importante è lasciato alla tregua tra Israele e Hamas, con il presidente uscente che si toglie alcuni sassolini dalle scarpe, anche in questo caso facendo riferimento a Donald Trump. Il tycoon, nel momento dell’annuncio dell’accordo di tregua si era preso il merito sui social, Biden ha invece chiarito: “Il piano è stato sviluppato e negoziato dal mio team, implementato dall’amministrazione entrante che è stata costantemente informata“.