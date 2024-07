Il Presidente Joe Biden, intervistato giovedì dalla stazione radiofonica WURD di Filadelfia, ha ancora una volta stravolto le proprie parole.

La nuova gaffe di Joe Biden

L’episodio si è verificato a una settimana di distanza dalla sua performance fallimentare contro il rivale Donald Trump. Il capo della Casa Bianca è apparso in evidente difficolta, mentre cercava di argomentare di essere stato il vicepresidente dell’ex presidente Barack Obama e di aver poi scelto Kamala Harris come sua vice. “A proposito, sono orgoglioso di essere, come ho detto, il primo vicepresidente, la prima donna di colore, a servire con un presidente di colore” ha affermato ai microfoni di Andrea Lawful-Sanders. In un’altra parte dell’intervista, Biden si è vantato di aver nominato la prima donna nera, Ketanji Brown Jackson, alla Corte Suprema e di aver scelto la prima donna nera come vicepresidente.

Un’intervista con alti e bassi

L’inciampo, tuttavia, è stato solo uno dei numerosi errori e scivoloni commessi dal presidente durante il colloquio radiofonico, che mirava a rassicurare gli elettori sul fatto che la sua debacle nell’ultimo dibattito fosse stata solo frutto di una serata storta. Non è passata inosservata neanche la bizzarra affermazione secondo cui sarebbe stato il “primo presidente eletto nello Stato del Delaware, quando ero bambino“. La sfilza di errori arriva mentre continuano a crescere le preoccupazioni per l’età del Presidente.

L’intervento dello staff presidenziale

Lo staff del presidente è immediatamente intervenuto, cercando di minimizzare la cosa. Ammar Moussa, portavoce della campagna per la rielezione di Biden, ha criticato i media per aver messo in evidenza gli ultimi inciampi del presidente. “È assurdo” ha scritto su X “Era molto chiaro ciò che il presidente intendeva dire. Questo sarebbe considerato un modo di parlare perfettamente normale per qualsiasi altra persona in America, e certamente è stato normale per Joe Biden per tutta la sua carriera. Cosa stiamo facendo ancora?“.