Dopo l'isolamento dovuto alla positività al Covid 19, Joe Biden è pronto a tornare alla Casa Bianca per i suoi ultimi mesi da presidente

È ormai ufficiale, la decisione di Joe Biden di abbandonare la corsa verso Usa 2024, lasciando spazio a quella che era la sua vice, Kamala Harris, di vedersela nello scontro diretto con Donald Trump per vedere chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti d’America. L’attuale presidente, nel frattempo, ha terminato i suoi giorni di isolamento dopo aver contratto il Covid 19 ed è pronto a tornare nella Casa Bianca.

Biden torna alla Casa Bianca dopo il ritiro da Usa 2024: la fine dell’isolamento

Settimana scorsa, aveva fatto il giro del mondo, la notizia di Joe Biden positivo al Covid 19. Il presidente americano era stato costretto all’isolamento nella sua residenza personale, nel Delaware, ma dopo qualche giorno è già pronto a fare ritorno a Washington. Secondo quanto appreso, Biden dovrebbe arrivare alla Casa Bianca intorno alle ore 14:30 della giornata di oggi. Tra i suoi prossimi obiettivi c’è ancora quello di provare a trovare una quadra con Israele per un cessate il fuoco a Gaza.

Biden torna alla Casa Bianca dopo il ritiro da Usa 2024: l’appoggio a Kamal Harris

Nel frattempo, Biden ha parlato anche di colei che lo andrà a sostituire nella corsa verso Usa 2024 per i Democratici. “Farò qualunque cosa Kamala Harris voglia da me” – garantisce il presidente in carica. Parlando ancora di quella che potrebbe presto diventare la prima donna presidente dell’America, Biden ha spiegato: “È la migliore. Abbiamo preso la decisione giusta“.