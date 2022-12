Minsk, 6 dic. (Adnkronos) - La leader dell'opposizione bielorussa Maria Kalesnikava è ''cosciente, ma le sue condizioni restano serie'' dopo aver subito un intervento chirurgico all'ospedale di Gomel per un'ulcera perforante. Lo riporta l'emittente Next...

Minsk, 6 dic.

(Adnkronos) – La leader dell'opposizione bielorussa Maria Kalesnikava è ''cosciente, ma le sue condizioni restano serie'' dopo aver subito un intervento chirurgico all'ospedale di Gomel per un'ulcera perforante. Lo riporta l'emittente Nexta tv spiegando che il padre di Kalesnikava non può comunicare con i medici che hanno in cura la figlia se non in presenza delle forze dell'ordine.