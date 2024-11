Black Friday su Amazon: come sfruttare al meglio le offerte

Il Black Friday su Amazon sta per cominciare. Vediamo come sfruttare al meglio le offerte.

Il Black Friday su Amazon inizierà, ufficialmente, il 21 novembre e si concluderà il 2 dicembre, ma, in questi giorni, i membri Prime hanno la possibilità di accedere anticipatamente alle promozioni su alcune categorie. Vediamo insieme, nei paragrafi che seguono, come sfruttare al meglio le offerte.

Il Black Friday su Amazon è uno degli eventi più attesi da milioni di utenti in tutto il mondo. Sebbene quest’evento, infatti, sia nato negli Stati Uniti d’America, con il tempo, sempre più Paesi hanno aderito all’iniziativa. Ad oggi, il Black Friday è un evento globale, che non interessa solo Amazon, ma migliaia di negozi, sia sia fisici che virtuali, con una durata variabili. Su Amazon, il Black Friday inizierà, ufficialmente, il 21 novembre e si concluderà il 2 dicembre, per essere seguito, poi, da un altro evento globale attesissimo: il Cyber Monday.

Le promozioni per il Black Friday, su Amazon, interesseranno una vasta gamma di categorie, dalla moda agli articoli per la casa, dai prodotti di bellezza agli elettrodomestici e, ovviamente, non può mancare la tecnologia. Altre a queste promozioni, rispetto ad altri siti di e-commerce, Amazon offre anche altri vantaggi. Quest’anno, ad esempio, propone un abbonamento gratuito ad Amazon Prime Music, per tre mesi, con rinnovo automatico, salvo disdetta. Se siete interessati, vi consigliamo di affrettarvi perché l’offerta è limitata.

Black Friday su Amazon: strategie di acquisto

Per poter essere certi di concludere dei veri e propri affari durante il Black Friday su Amazon è importante adottare alcune strategie di acquisto, al fine di spendere poco e, ovviamente, di investire bene il proprio denaro su prodotti che si desiderano o di cui si ha bisogno veramente e che, preferibilmente, possano durare nel tempo.

Prima di tutto, vi consigliamo di stilare una lista delle cose di cui avete veramente bisogno, suddividendole per categoria. In questi giorni, monitorate attentamente i prezzi, così che possiate essere certi che, durante la settimana del Black Friday,concluderete dei veri e propri affari, infine, stabilite un budget perché con le tante promozioni attivi il rischio di poter spendere più di quello che ci si può permettere è concreto.

Black Friday su Amazon: le migliori offerte

Sebbene manchi ancora qualche giorno al Black Friday su Amazon, alcuni prodotti sono già in promozione anticipata. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni degli articoli più interessanti, già in promozione o che lo saranno durante la settimana del Black Friday.

Diesel Master Chief orologio da uomo, Movimento al quarzo con cinturino in silicone, acciaio inossiorologio dabile o pelle

Cassa da 45 mm, larghezza della banda 30 mm, cristallo minerale, movimento al quarzo con display analogico della data a 3 mani. Bracciale in pelle, colore nero, resistente all’acqua fino a 100 m. L’orologio può essere indossato durante il bagno, il nuoto, lo snorkeling e le immersioni poco profonde. Quadrante nero e custodia rotonda in acciaio inossidabile.

Tineco FLOOR ONE S6 Lavapavimenti intelligente senza fili per pavimenti duri, pulizia dei bordi su entrambi i lati, ideale per residui appiccicosi e peli di animali domestici, autopulente

Aspirapolvere e lavapavimenti in un solo elettrodomestico. Pulisce a fondo lo sporco sia sul pavimento asciutto che su quello bagnato, indipendentemente dal tipo di pavimento. L’apparecchio è stato realizzato con materiali di prima qualità, è facile da utilizzare ed è stato progettato per durare a lungo nel tempo.

Swarovski Collana Angelic

Un collier raffinato che si abbina perfettamente a tutte le altre creazioni della linea Angelic Swarovski. Ideale per le occasioni speciali, il collier è anche un regalo perfetto e, dal momento che il Black Friday apre ufficiosamente la stagione dei regali di Natale, quest’oggetto potrebbe essere il regalo di lusso perfetto, ad un costo accessibile per tutte le tasche.

