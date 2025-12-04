Blagoveshchensk: Obbligo di Mascherina per Due Settimane per Combattere la Diffusione del Virus

In risposta a un significativo incremento dei casi di malattie respiratorie, Blagoveshchensk, una città situata nella regione dell’Amur, ha annunciato l’implementazione di un obbligo di mascherina per un periodo di due settimane. Questa decisione, comunicata mercoledì dalle autorità locali, mira a contenere la diffusione di virus influenzali e altre infezioni respiratorie.

Il mandato, che entrerà in vigore da giovedì e sarà attivo fino al 19 dicembre, prevede anche la cancellazione di eventi pubblici, in particolare quelli dedicati ai bambini, per ridurre al minimo il rischio di contagi.

Misure adottate e motivazioni

La governance dell’Amur ha giustificato tali restrizioni sottolineando l’importanza di limitare i contatti tra i più giovani, con l’obiettivo di prevenire focolai di malattia. Le autorità locali hanno affermato in una nota ufficiale che queste misure sono essenziali per proteggere la salute pubblica.

In aggiunta, sono stati stabiliti requisiti per le attività commerciali della città. Tutte le imprese dovranno garantire che i propri dipendenti indossino mascherine, mantenere una ventilazione adeguata, installare purificatori d’aria e inviare a casa chiunque manifesti sintomi di malattie respiratorie.

Aumento dei casi di influenza

La decisione di introdurre l’obbligo di mascherina è stata influenzata da un recente rapporto delle autorità sanitarie, il quale ha evidenziato un aumento del 74% dei casi di influenza nella regione dell’Amur rispetto alla settimana precedente. Secondo i funzionari federali, questo incremento è in linea con il trend stagionale che si verifica annualmente con l’arrivo dell’inverno, periodo in cui si registrano solitamente picchi di infezioni virali respiratorie, inclusi i ceppi influenzali più comuni.

Contesto delle misure sanitarie

Il periodo della pandemia di Covid-19 ha visto l’adozione di misure simili a livello globale, con l’obbligo di indossare mascherine diventato una prassi comune. In alcune regioni della Russia, i funzionari continuano a fare riferimento a queste restrizioni legate alla pandemia per giustificare divieti su manifestazioni pubbliche e altre attività collettive.

Tuttavia, il capo del consiglio per i diritti umani del presidente russo, Valery Fadeyev, ha recentemente criticato l’uso continuato di restrizioni risalenti alla pandemia, definendole “comiche”. Questo commento evidenzia le tensioni esistenti tra l’esigenza di salvaguardare la salute pubblica e le libertà civili in un contesto post-pandemico.

