Blatte in casa: come allontanarle con i rimedi naturali

Le blatte in casa sono una presenza frequente, soprattutto nei mesi più freddi. Sebbene eliminarle del tutto sia difficile, possiamo adottare strategie utili per ridurne la presenza e persino tentare di impedirne l’accesso. Nei paragrafi che seguono scopriremo che cosa attira questi insetti nelle nostre abitazioni e come allontanarli con rimedi naturali.

Blatte in casa

Le blatte appartengono alla famiglia dei blattidi. Attive soprattutto di notte, cercano riparo nelle nostre case durante la stagione fredda. Si nutrono di materiale organico e prediligono ambienti caldi e umidi. Non a caso, le ritroviamo spesso in bagno e nello scantinato, sempre alla ricerca di riparo dal freddo, di acqua e di cibo.

In Italia, le specie più comuni di blatte sono:

• Blatta orientalis (nota anche come scarafaggio nero)

• Blattella germanica (nota anche come mosca del caffè)

• Periplaneta americana (nota anche come scarafaggio rosso)

Sebbene nessuno di noi ami condividere i propri spazi con insetti e parassiti, le blatte sono tra le specie più fastidiose e resistenti. La loro presenza può sembrare indice di scarsa igiene domestica, ma in realtà non sempre è dovuta a sporco o disordine.

Blatte in casa: consigli

Individuare la presenza delle blatte è fondamentale, ma è altrettanto importante attivarsi per ridurla, poiché questi insetti possono introdurre batteri e allergeni nelle nostre abitazioni.

La comparsa di qualche esemplare non è necessariamente un problema, ma bisogna ricordare che le blatte sono insetti notturni e che, spesso, la loro presenza indica una vera e propria infestazione.

Per scongiurare ogni rischio, ecco alcune azioni utili:

• Pulire la casa in profondità, soprattutto con l’aiuto dell’aspirapolvere

• Eliminare ogni traccia di cibo, compreso quello degli animali domestici

• Sigillare crepe, fessure e interstizi per bloccare il loro passaggio e ridurre i nascondigli

Blatte in casa: miglior rimedio naturale

Quando siamo in presenza di una vera e propria infestazione da blatte in casa, i rimedi fai da te non sono mai veramente utili o, per lo meno, non lo sono mai fino in fondo. Una soluzione aggiuntiva, pertanto, potrebbe essere Ecopest, un dispositivo tecnologico, sicuro per tutta la famiglia, il cui obiettivo è quello di allontanare e tenere lontane le blatte dalle nostre case grazie all’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza.

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq. Per un risultato ottimale, si consiglia di lasciarlo acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, direttamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.