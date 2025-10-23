Insetti autunnali in casa: quali sono e come allontanarli con i rimedi naturali

Insetti autunnali in casa: quali sono e come allontanarli con i rimedi naturali

La presenza degli insetti autunnali in casa è molto comune, soprattutto nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, quando le temperature iniziano a calare e la maggior parte di loro è alla ricerca di un posto sicuro in cui trovare cibo, calore e umidità. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono gli insetti più frequenti in questo periodo e come allontanarli dai nostri ambienti domestici.

Insetti autunnali in casa

Si crede erroneamente che la presenza in casa degli insetti sia frequente più che altro in estate, ma la verità è che anche durante l’autunno e l’inverno questa può essere massiccia. Esistono tipologie diverse di insetti tipicamente invernali o autunnali che possono infestare le nostre case da settembre fino a dicembre, quando le temperature si abbassano e questi ospiti indesiderati ci invadono per trovare riparo, cibo, calore e umidità.

Condividere i nostri spazi con insetti e parassiti, sebbene non tutte le specie siano un pericolo per la salute umana, oltre a non essere raccomandabile, in alcuni casi può essere anche indice di poca pulizia.

Insetti autunnali in casa: consigli

I ragni, le formiche, i moscerini della frutta, le blatte, i pesciolini d’argento, le cimici verdi o marroni, mosche e zanzare sono solo alcuni degli insetti più comuni che possono stabilirsi in casa nostra in autunno. Sebbene alcuni non siano facilmente individuabili, in generale, si possono mettere in atto delle strategie per prevenire il loro ingresso in casa:

Pulisci regolarmente la tua casa , incluse tutte le superfici e gli angoli più nascosti. Conserva il cibo avanzato in contenitori ermetici, rimuovi quello di eventuali animali domestici e svuota l’acqua stagnante da vasi, sottovasi, annaffiatoi e simili;

, incluse tutte le superfici e gli angoli più nascosti. Conserva il cibo avanzato in contenitori ermetici, rimuovi quello di eventuali animali domestici e svuota l’acqua stagnante da vasi, sottovasi, annaffiatoi e simili; Installa delle zanzariere sulle porte e le finestre, anche se siamo in autunno;

sulle porte e le finestre, anche se siamo in autunno; Ispeziona regolarmente la tua casa, alla ricerca di crepe o fessure sulle pareti, specie intorno a porte e finestre, e sigillale con del silicone.

Insetti autunnali in casa: miglior rimedio naturale

Se adottate regolarmente, queste pratiche dovrebbero aiutarti a tenere una casa sempre libera dagli insetti. Tuttavia, a volte, alcune specie sono difficili da rimuovere ed è necessario ricorrere a soluzioni aggiuntive, molto più efficaci.

Ecopest è il primo rimedio sul quale fare affidamento per allontanare e tenere lontani gli insetti autunnali dalle nostre case. Il suo obiettivo, infatti, non è solo quello di impedire agli insetti di entrare in casa, ma anche quello di allontanarli quando sono già entrati attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza, che disturbano la quiete di ogni insetto e parassita presente in quel momento.

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq. Ai fini di un risultato ottimale, è raccomandabile lasciarlo sempre acceso, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, direttamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.