Cimici in casa e in giardino: come allontanarle con i rimedi naturali

La presenza delle cimici in casa e in giardino, in questo periodo, è molto frequente. Vediamo perché e come allontanare questi insetti.

La presenza delle cimici in casa e in giardino, soprattutto in autunno, è piuttosto frequente e può dipendere da diversi fattori. Questi insetti non rappresentano un pericolo diretto per la nostra salute, ma risultano fastidiosi e, se schiacciati, rilasciano un odore pungente difficile da eliminare. Nei paragrafi che seguono vediamo perché compaiono le cimici e quali rimedi naturali possiamo adottare per allontanarle.

Cimici verdi in casa e in giardino

Le cimici si distinguono facilmente per la forma a scudo del corpo, il colore che varia dal verde al marrone e le zampe sottili che ricordano piccoli stecchi. Possono volare, ma si muovono lentamente e non pungono l’uomo. Per questo motivo non sono pericolose per la salute.

Il vero problema riguarda le piante, poiché si nutrono della linfa vegetale e possono danneggiare orti, giardini o fiori in vaso. Inoltre, se disturbate, emanano un odore sgradevole che impregna tende, muri o tessuti.

Cimici in casa e in giardino: cause

Come molti parassiti autunnali, le cimici passano dal giardino agli ambienti interni quando le temperature si abbassano. Cercano luoghi caldi e riparati in cui trascorrere l’inverno e possono introdursi facilmente attraverso piccole fessure o spifferi vicino a porte e finestre.

Per ridurre il rischio di invasione, la prevenzione è fondamentale. Ecco alcune semplici accortezze:

Sigillare con silicone eventuali crepe o aperture nei muri, negli infissi e nei cassonetti delle tapparelle.

Evitare di schiacciarle, ma raccoglierle con un sacchetto e liberarle all’aperto.

Mantenere la casa ordinata e pulita, limitando i nascondigli.

Cimici in casa e in giardino: miglior rimedio naturale

Anche con le migliori misure preventive, le cimici possono comunque trovare un modo per entrare. In questi casi, un valido aiuto arriva dai rimedi naturali. Tra i più efficaci c’è Ecopest, una soluzione sicura ed ecologica che permette di allontanare le cimici senza ricorrere a sostanze chimiche nocive.

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Ecopest è un dispositivo tecnologico di nuova generazione che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza, allontana le cimici sia da casa che dal giardino.

Ecopst agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenerlo acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

