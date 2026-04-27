Smentita ufficiale di Palazzo Chigi sulla scelta di Di Foggia come presidente di Eni

In una nota ufficiale datata 26/04/2026 il governo è intervenuto per chiarire la vicenda relativa alla possibile nomina di Giuseppina Di Foggia alla presidenza di Eni. La comunicazione di Palazzo Chigi respinge categoricamente alcune ricostruzioni apparse sulla stampa che ipotizzavano scambi o garanzie legate a Open Fiber e mette in luce che la decisione sarebbe motivata esclusivamente da valutazioni professionali.

La replica formale del governo

La smentita di Palazzo Chigi definisce le narrazioni circolate come «prive di ogni fondamento», specificando che non esistono elementi che colleghino la candidatura di Di Foggia a un presunto accordo con Open Fiber. Il comunicato sottolinea la centralità della competenza e della serietà nella scelta dei vertici di una società strategica come Eni, ribadendo l’autonomia del processo decisionale e respingendo l’ipotesi che la manager abbia richiesto garanzie per un futuro ruolo altrove.

Dettagli sulla smentita

Nel testo la Presidenza del Consiglio puntualizza che è «falso» sostenere che a Di Foggia sia stato prospettato un incarico futuro a Open Fiber o che lei abbia posto condizioni di questo tipo. Viene altresì respinta la versione secondo cui la stessa manager avrebbe avanzato richieste per ottenere la nomina a Eni.

Il linguaggio usato è netto: la nota contrasta direttamente alcune ricostruzioni giornalistiche e difende la correttezza dell’iter di selezione.

Il contesto della polemica: buonuscita e pressioni mediatiche

La vicenda si è intensificata dopo la diffusione di notizie relative a una possibile buonuscita milionaria che Di Foggia avrebbe rinunciato a percepire lasciando Terna, un elemento che ha alimentato dibattiti e speculazioni. La nozione di buonuscita qui è centrale perché ha contribuito a creare una narrazione pubblica secondo la quale scelte di carriera e accordi societari potessero essere manipolati da logiche extra-professionali, alimentando sospetti politici e critiche nell’opinione pubblica.

Le ricostruzioni giornalistiche e le reazioni

Alcuni articoli hanno suggerito scenari di scambio tecnico-politico tra grandi operatori energetici e infrastrutturali, citando nomi e cifre che hanno suscitato imbarazzo nella maggioranza. In risposta, la nota del governo non solo smentisce i fatti, ma mette in guardia contro ciò che definisce fantasiose ricostruzioni. La tesi ufficiale è che il percorso valutativo per la guida di Eni sia stato orientato da criteri di professionalità e merito, non da logiche di incarico condizionato.

Implicazioni istituzionali e possibili sviluppi

La presa di posizione di Palazzo Chigi ha l’obiettivo di riportare ordine nell’informazione e di tutelare l’immagine delle istituzioni coinvolte. Le smentite pubbliche in casi di alta visibilità servono anche a limitare eventuali ricadute sul mercato e sulla governance delle aziende interessate. Resta comunque aperto il tema del rapporto tra comunicazione politica e stampa: la vicenda solleva interrogativi su come vengano verificate e riportate notizie che possono influire su posizioni apicali in società strategiche.

Possibili conseguenze sul piano politico

La chiusura del caso da parte del governo non esclude che l’argomento continui a essere oggetto di attenzione mediatica e parlamentare. Per ora la versione ufficiale rivendica autonomia e trasparenza nella scelta di vertici come quello di Eni, ma la percezione pubblica e le reazioni politiche potrebbero condizionare decisioni successive. Nel frattempo, la figura di Di Foggia rimane al centro del dibattito, con l’accento posto sulla sua competenza professionale più che su presunti giochi di potere.

In sintesi, la nota del 26/04/2026 di Palazzo Chigi chiude con nettezza alcune ipotesi emerse sui media: nessun accordo con Open Fiber, nessuna richiesta di nomina da parte di Di Foggia e una decisione motivata da criteri di merito. Resta il compito per la stampa e per le istituzioni di mantenere un confronto basato sui fatti e sulla verifica delle fonti per evitare che supposizioni possano sovrapporsi alla realtà delle scelte pubbliche.