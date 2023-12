Blinken in Messico per discutere dell'emergenza migranti

Roma, 28 dic. (askanews) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken è volato in Messico dove ha incontrato il presidente Andres Manuel Lopez Obrador per discutere di possibili sforzi condivisi per ridurre l’afflusso di migranti al confine tra Stati Uniti e Messico. Blinken ha affermato che la delegazione statunitense ha chiarito l’impegno a collaborare con il Messico per affrontare le sfide condivise, tra cui la gestione dell’immigrazione irregolare “senza precedenti” nella regione, uno tra i principali problemi per il presidente Joe Biden in vista delle elezioni.

Durante il loro incontro, decine di migranti sono rimasti bloccati tra le recinzioni di filo spinato dopo aver attraversato il Rio Grande, che divide il Messico dagli Stati Uniti. Ogni giorno migliaia di persone cercano di attraversare il confine meridionale americano, quasi il doppio rispetto a prima della pandemia, le autorità di frontiera sono state sopraffatte. Il 27 dicembre una nuova carovana di migliaia di persone si è messa in marcia; nel gruppo, molte le famiglie con bambini piccoli.

“Qualunque cosa facciano i governi degli Stati Uniti e del Messico, so che non sarà un bene per noi, ma andiamo negli Stati Uniti con la speranza che Dio abbia qualcosa di diverso per noi lì, perché è lui che apre le strade, che apre e chiude le porte” dice un uomo dal Guatemala.

I repubblicani al Congresso stanno negoziando con i funzionari della Casa Bianca un piano per imporre politiche di immigrazione più severe che scoraggino il pesante flusso di migranti in arrivo al confine meridionale.