Blocco temporaneo delle esportazioni di nitrato di ammonio: le ragioni e le conseguenze

Il governo russo ha deciso di bloccare temporaneamente le spedizioni di nitrato di ammonio all’estero per prepararsi alla stagione di semina primaverile e tutelare il rifornimento nazionale. La misura consiste nella sospensione del rilascio di nuove licenze di esportazione, con eccezioni limitate ai soli contratti gestiti dallo Stato. Questo intervento vuole assicurare che i produttori interni e gli agricoltori locali abbiano accesso prioritario ai fertilizzanti azotati necessari per i lavori nei campi.

La scelta si inserisce in un quadro più ampio: la Russia rappresenta circa un quarto della produzione mondiale di nitrato di ammonio e dunque qualsiasi restrizione ha ripercussioni sulla disponibilità globale. Allo stesso tempo, la chiusura di rotte strategiche come lo Stretto di Hormuz ha aggravato i problemi di approvvigionamento internazionale, visto che circa il 24% dell’ammoniaca mondiale, materia prima per il nitrato di ammonio, transita attraverso quella via marittima.

Motivazioni e meccanismi della misura

Secondo quanto comunicato dalle autorità agricole, sospendere temporaneamente le esportazioni permette di dare priorità al mercato interno durante la fase più critica della campagna agricola. La decisione prevede che non vengano emesse nuove licenze di esportazione, fatta salva l’evasione di impegni già sottoscritti dallo Stato. In pratica, le spedizioni private verso l’estero sono bloccate mentre gli approvvigionamenti collegati a contratti governativi possono proseguire, riducendo il rischio di carenze locali.

Impatto sui mercati nazionali

L’obiettivo dichiarato è evitare interruzioni nelle forniture di concimi azotati ai produttori agricoli russi durante la semina, un periodo in cui la domanda aumenta bruscamente. Se l’intento è di proteggere la produzione interna, la mossa può comunque creare tensioni sui mercati internazionali, dove le scorte potrebbero ridursi e i prezzi salire. È importante notare che la Russia ha mantenuto limitazioni alle esportazioni di fertilizzanti già a partire da December 2026, e le restrizioni attuali sono confermate fino al May 31, 2026.

Problemi di produzione e rischio infrastrutturale

Il quadro è complicato dagli attacchi subiti da alcuni impianti produttivi. Un bombardamento con droni ha colpito il sito di Acron a Dorogobuzh nella regione di Smolensk il mese scorso, causando almeno sette vittime e l’interruzione delle attività dello stabilimento fino ad almeno maggio. Quell’impianto è responsabile di circa l’11% della produzione russa di nitrato di ammonio, per cui la sua fermata è significativa per l’offerta nazionale.

Altri stabilimenti sotto pressione

Anche KuybyshevAzot nella regione di Samara è stato più volte oggetto di attacchi con droni nel corso del mese, aumentando l’incertezza sulla continuità produttiva. Tra i grandi produttori russi figurano inoltre Uralchem Group, PhosAgro ed EuroChem. La somma degli eventi logistici e degli attacchi fisici solleva timori sul fatto che la capacità produttiva possa restare compromessa per periodi prolungati, con effetti a catena sulla disponibilità di fertilizzanti.

Quote, vincoli e prospettive per il mercato

Oltre al blocco temporaneo delle nuove licenze, il governo ha stabilito una quota di esportazione per il periodo che va da December 2026 through May 2026, fissata a 2,6 milioni di tonnellate metriche di nitrato di ammonio. Questa limitazione si inserisce nel contesto delle misure mai effettivamente revocate dal 2026: in pratica, la Russia continua a controllare i flussi verso l’estero per bilanciare esigenze domestiche e introiti da esportazione.

Possibili scenari a breve termine

Nel breve periodo, la combinazione di restrizioni amministrative e problemi alle infrastrutture produttive potrebbe spingere i prezzi internazionali verso l’alto e creare difficoltà per paesi importatori. Tuttavia, se la misura avrà successo nel garantire forniture sufficienti per la semina interna, la produzione agricola russa dovrebbe procedere senza interruzioni significative. Molto dipenderà dalla capacità delle aziende di riprendere e mantenere la produzione nonostante gli attacchi e dalle evoluzioni del transito marittimo attraverso rotte chiave come lo Stretto di Hormuz.

Conclusione

La sospensione temporanea delle esportazioni di nitrato di ammonio è una decisione strategica pensata per tutelare il mercato interno durante una fase cruciale per l’agricoltura. Rimangono aperte questioni sul bilanciamento tra interessi nazionali e stabilità dei mercati internazionali, soprattutto in uno scenario segnato da interruzioni logistiche e attacchi a impianti produttivi. Monitorare l’evoluzione delle capacità produttive dei grandi gruppi come Acron, Uralchem e EuroChem sarà fondamentale per capire gli effetti reali di questa politica.