Blue economy, Zingaretti: "Pilastro del sistema produttivo"

Napoli, 30 ott. (Adnkronos) – "L’economia del mare è un pilastro del nostro sistema produttivo che va rilanciato, tutelato anche nei processi europei. E oggi sono qui a Napoli come parlamentare europeo perché bisogna coniugare innovazioni a difesa e per il rilancio di questi settori produttivi". Così Nicola Zingaretti, europarlamentare Pd, a margine dell’evento Confitarma, Confederazione italiana armatori, in corso a Napoli presso la stazione marittima.

"I timori non sono solo degli armatori – continua Zingaretti – ma di una economia italiana che fa fatica a rilanciarsi e che chiede alla dimensione pubblica più investimenti per guidare questa fase di transizione che va sostenuta e finanziata, altrimenti cade sulle spalle o dei consumatori o degli imprenditori: questo non produce né futuro né da speranza. In questo momento – conclude – è importante spingere sull’innovazione ma facendoci tutti carico degli investimenti necessari per garantire questa innovazione. È così in tutti i campi e lo è anche per l’economa del mare".