Il Blue Monday, perché si celebra il terzo lunedì di gennaio e cosa fare per superarlo brillantemente.

Il Blue Monday è da anni la giornata dedicata alla tristezza, un lunedì caratterizzato da uno stato d’ansia e di inadeguatezza per quanto fatto, ma molto spesso non fatto, nelle prime settimane del nuovo anno. Vi spieghiamo che cos’è e come affrontarlo.

Blue Monday: di cosa si tratta

Il Blue Monday è una ricorrenza che si celebra il terzo lunedì di gennaio di ogni anno, nasce in Gran Bretagna e porta con sé un sentimento di tristezza legato al fallimento dei buoni propositi ed al pensiero delle spese effettuate per gli acquisti natalizi.

Le persone si sentono stanche ed affaticate e vivono la SAD (Sindrome del disordine affettivo) spesso questa si traduce in un calo della motivazione con conseguente mancanza di stimoli per dare il massimo sul luogo di lavoro.

In particolare i sintomi più diffusi sono stanchezza fisica, bassa concentrazione e cattivo umore.

Come superare il Blue Monday

Esistono tuttavia dei modi per superare il Blue Monday, questi consistono fare una passeggiata, praticare attività fisica, uscire con gli amici o prendersi del tempo per la cura di sé.

Tutte attività fattibili e che non richiedono sforzi sovraumani, quel tanto che basta di forza di volontà per riprendere il controllo di sé stessi.

Una giornata come il Blue Monday può servire per far emergere la consapevolezza dell’importanza del benessere psicologico.