Bollette: flash mob M5S davanti Chigi, Conte 'sono triplicate e Meloni cosa fa?'**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "Le bollette sono triplicate, Meloni cosa fai?". E' la domanda che Giuseppe Conte rivolge alla premier Giorgia Meloni davanti a palazzo Chigi per un flash mob contro il caro bollette insieme a deputati e senatori M5S. 'L'Italia è in bolletta, Meloni dove sei?', si legge in uno striscione tenuto dai parlamentari 5 Stelle sventolando una bolletta.

"Il manifesto è chiaro – ha detto Conte – l'Italia è in bolletta e il governo cosa fa? Cosa fai Meloni sul carovita, il caro bollette? Valuteremo, faremo, vedremo … intanto ci sono italiani che non arrivano a fine mese e devono pagare bollette altissime, tutte le imprese soffrono il caro energia. Cosa avete dato ai pensionati con la minima? 1 euro e 80 per pagare bollette che sono raddoppiate, triplicate. Vergognatevi. Vi incalzeremo finchè non risolverete questa questione".