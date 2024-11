Nuovi rincari delle bollette del gas: secondo gli aggiornamenti dell’Autorità dell’Energia che riguardano ormai solo i clienti vulnerabili nel servizio di tutela, ad ottobre il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente è pari a 116,77 centesimi di euro per metro cubo (in aumento del 5,3% su settembre).

Leggi anche: Cambio euro dollaro sotto pressione: forte ribasso dopo le elezioni di Trump

Bollette gas, nuovi rincari: i motivi della variazione

“Gli utenti più deboli che rientrano nella vulnerabilità stanno subendo le tensioni delle quotazioni all’ingrosso del gas, al punto che le tariffe di ottobre risultano più elevate del 10% rispetto a quelle in vigore nello stesso periodo dell’anno scorso, quando il prezzo del gas era pari a 106,13 centesimi di euro per metro cubo” afferma Assoutenti. L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha spiegato che la variazione è dovuta all’aumento dei prezzi all’ingrosso, che incide sulla spesa per materia prima, e all’incremento di alcune componenti della spesa per il trasporto e la gestione del contatore. Nella categoria dei vulnerabili sono ricomprese circa 4,5 milioni di persone appartenenti a categorie svantaggiate: persone con disabilità, percettori dei bonus luce e gas per disagio economico o perché utilizzatori di macchinari salvavita alimentati dall’energia elettrica, residenti in isole minori non interconnesse o in strutture abbitative di emergenza a causa di calamità, anziani over 75.

Rincari bollette gas, le parole del vicepresidente dell’Unione nazionale consumatori

Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione nazionale consumatori ha commentato così il nuovo rincaro: “Come al solito con l’inizio della stagione termica e l’aumento della domanda di gas arrivano i rincari. Sia chiaro, comunque, che il prezzo per i vulnerabili resta molto più conveniente di quelli del mercato libero, salvo per pochissime offerte che si contano sulle dita di una mano“.

Leggi anche: Nintendo affronta un calo dei profitti e delle vendite della Switch