Un grave incidente all'incrocio tra via Toscana e via Foscherara, nella zona Savena di Bologna, ha causato la morte di un ciclista

Questa mattina, intorno alle 11:30, un tragico incidente ha avuto luogo all’incrocio tra via Toscana e via Foscherara, nella zona Savena di Bologna. Un ciclista è stato travolto e ucciso da un furgone della raccolta differenziata e ha perso la vita sul colpo.

Ciclista travolto e ucciso a Bologna

Un ciclista di 64 anni, originario di Siderno e residente a Bologna, è stato travolto questa mattina, giovedì 28 novembre, da un camion della raccolta rifiuti Hera.

L’uomo, identificato come Antonio Cavallaro secondo il Resto del Carlino, è stato sbalzato dalla bicicletta e trascinato per diversi metri dal mezzo. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per Cavallaro non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenute quattro pattuglie della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ciclista travolto e ucciso a Bologna: la dinamica dell’incidente

Dalle prime indagini è emerso che il camion stava percorrendo via Toscana in direzione del centro e, mentre svoltava a destra in via Foscherara, ha investito il 64enne che si trovava sulla sua destra. Al momento, non sono note ulteriori informazioni sulla vicenda.

Ciclista travolto e ucciso a Bologna: il cordoglio dell’azienda Hera

“Il gruppo Hera esprime il più profondo cordoglio e le sue condoglianze ai familiari della vittima. La nostra collaborazione con le autorità per ricostruire l’esatta dinamica di questa tragedia è massima”.

L’associazione ‘Salvaiciclisti-Bologna’ lancia un appello alla mobilitazione, invitando i cittadini a radunarsi sul luogo dell’incidente “con luci e campanelli” alle ore 18 di questa sera.