Una terribile tragedia si è verificata a Livigno, per cause ancora in fase di accertamento. Un ciclista di 65 anni è morto sulla pista da downhill.

Livigno, cade sulla pista da downhill: morto ciclista di 65 anni

Un ciclista è stato trovato senza vita a Livigno, in provincia di Sondrio. Il 65enne si trovava sulla pista di downhill, i percorsi in ripida discesa con salti, di Mottolino Mountain. Al momento le cause del decesso al momento sono ancora da accertare. Non è chiaro se sia morto a causa di un malore o a causa del trauma della caduta.

Livigno, cade sulla pista da downhill: le cause della morte sono da accertare

Quando sono arrivati i soccorritori del 118, l’uomo era in arresto cardiocircolatorio e hanno dovuto constatare il suo decesso sul posto. L’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, in una nota, ha voluto precisare che al momento non è chiaro se l’uomo di 65 anni abbia avuto un malore prima dell’incidente o se l’arresto cardiocircolatorio sia stato causato dal trauma della caduta.