Nella serata di ieri, domenica 7 luglio, si è verificato un incidente frontale a Bologna: nello scontro tra due auto è morto un uomo di 49 anni ed è rimasta ferita, in maniera grave, una donna di 54.

Incidente frontale a Bologna

Il tragico incidente è avvenuto domenica, poco dopo le 19.30, nel comune di Gaggio Montano. A perdere la vita nell’impatto Pietro Bervicato: l’uomo originario della provincia di Cremona era a bordo di una Renault Megane e, per cause ancora da accertare, ha impattato frontalmente contro una Fiat 500, a bordo della quale viaggiava una donna di 54 anni che ha riportato ferite molto gravi.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale maggiore di Bologna con l’elisoccorso dove si trova ricoverata in gravi condizione, mentre per l’uomo i tentativi del 118 sono risultati vani.

L’arrivo dei soccorsi nell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli operatori del servizio 118, anche a bordo dell’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. Nonostante l’arrivo dei soccorsi in tempi brevi, tutti i tentativi di rianimare Bervicato sono risultati inutili: troppo gravi le ferite riportate nel violento scontro.

Le indagini dei carabinieri

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente né le cause che hanno provocato l’impatto tra le due auto. I carabinieri di Gaggio Montano sono al lavoro per cercare di ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.