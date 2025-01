Scopriamo come l’introduzione dei bonifici istantanei in Europa sta rivoluzionando i pagamenti digitali, con vantaggi per consumatori e imprese. L’opinione di Devid Jegerson, esperto di pagamenti digitali

Da oggi, 9 gennaio 2025, l’Unione Europea ha introdotto il Regolamento UE 886/2024, che obbliga le banche ad accettare bonifici istantanei applicando commissioni non superiori a quelle dei bonifici ordinari. Questa normativa mira a rendere i pagamenti istantanei un’opzione alla portata di tutti, abbattendo le barriere economiche e favorendo la diffusione di questo strumento nei trasferimenti quotidiani. Come sottolinea Devid Jegerson, membro del comitato scientifico di Aicel (Associazione italiana commercio elettronico), “Questa è una grande opportunità per integrare il sistema finanziario europeo e renderlo ancora più dinamico e connesso a livello globale.”

Vantaggi per consumatori e imprese

L’introduzione dei bonifici istantanei offre numerosi vantaggi sia per i consumatori che per le imprese. Per i consumatori, la possibilità di effettuare trasferimenti bancari in euro in meno di 10 secondi, in qualsiasi momento della giornata e senza costi aggiuntivi rispetto ai bonifici tradizionali, rappresenta un significativo miglioramento dell’esperienza utente. Secondo Jegerson, “I consumatori non saranno più costretti a scegliere tra velocità e convenienza: ora potranno godere di entrambi.” Per le imprese, in particolare quelle del settore eCommerce, la conferma immediata dei pagamenti riduce i tempi di attesa e aumenta le conversioni, contribuendo a una gestione più efficiente del flusso di cassa. “Questa innovazione è fondamentale per le piccole e medie imprese, che ora possono beneficiare di un flusso di cassa più rapido e di una gestione del magazzino ottimizzata,” afferma Jegerson.

Impatto sull’economia europea e sulla digitalizzazione finanziaria

Questa innovazione segna un passo strategico verso una maggiore integrazione economica e digitale in Europa. L’adozione dei bonifici istantanei favorisce la digitalizzazione finanziaria, promuove l’inclusione economica e riduce la dipendenza dal contante, contribuendo a un sistema finanziario più sicuro e trasparente. “L’Europa è pronta a diventare un leader nel settore dei pagamenti digitali,” spiega Jegerson. “Questo sistema non solo rende i trasferimenti più rapidi, ma aiuta anche a ridurre le frodi, garantendo un ambiente sicuro per tutti.” Inoltre, la parità di costi tra i bonifici istantanei e quelli tradizionali favorisce l’accesso universale, abbattendo le barriere economiche. L’adozione di soluzioni avanzate di sicurezza, come l’intelligenza artificiale e il machine learning, sarà cruciale per prevenire eventuali attività fraudolente legate alla velocità delle transazioni.

L’introduzione dei bonifici istantanei segna una svolta significativa nel panorama dei pagamenti digitali europei, offrendo vantaggi tangibili per consumatori e imprese e promuovendo una maggiore integrazione economica e digitale nell’Unione Europea. L’Europa sta creando le basi cioè per un futuro finanziario più connesso e innovativo.