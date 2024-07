Bonus colonnine domestiche 2024, al via le domande: come richiederlo

Bonus colonnine domestiche 2024, al via le domande: come richiederlo

Al via oggi le domande per il bonus colonnine domestiche 2024, contributo per l’acquisto di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

Al via oggi le domande per il bonus colonnine domestiche 2024, contributo per acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli da parte di persone fisiche e condomini.

Bonus colonnine domestiche 2024: al via le domande

Al via dalle ore 12 di oggi, lunedì 8 luglio 2024, le domande per il bonus colonnine domestiche 2024. L’incentivo è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro. Il bonus colonnine domestiche 2024 riguarda gli acquisti e le installazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 da persone fisiche residenti in Italia e da condomìni, per le parti di uso comune.

Il Bonus colonnine domestiche 2024 è un contributo in conto capitale dell’80% del prezzo di acquisto e installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli. Sono agevolatili anche gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, i costi per la connessione alla rete elettrica.

Bonus colonnine domestiche 2024: come richiederlo

Per beneficiare del contributo, le colonnine e le wall box devono essere nuove, di potenza standard, collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari. Inoltre, devono essere ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico o destinate all’uso collettivo da parte dei condomini.

Il limite massimo del Bonus colonnine domestiche 2024 è di 1.500 euro per gli utenti privati e 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. Le domande possono essere presentate dalle 12 di oggi tramite la piattaforma informatica gestita da Invitalia.