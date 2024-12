Borsa: Turco (M5s), 'grande fuga da Piazza Affari, depositata interrogazione al Mef'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Ho depositato in Senato un'interrogazione a risposta orale in commissione al ministro dell'Economia e delle Finanze per conoscere quali interventi intenda adottare con urgenza per rafforzare e incrementare la competitività e lo sviluppo del mercato ...

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "Ho depositato in Senato un'interrogazione a risposta orale in commissione al ministro dell'Economia e delle Finanze per conoscere quali interventi intenda adottare con urgenza per rafforzare e incrementare la competitività e lo sviluppo del mercato dei capitali, migliorare la solidità finanziaria e la dimensione patrimoniale delle imprese, incentivarne la quotazione e la permanenza nel mercato finanziario. Il mio quesito avviene a margine del apporto tra capitalizzazione di Borsa e Pil, che resta uno dei rapporti più bassi in Europa". Lo afferma in un comunicato stampa Mario Turco, senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, nonché coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

"La Borsa italiana – spiega – sconta una debolezza strutturale che la rende maggiormente soggetta alle oscillazioni del mercato con conseguente difficoltà di crescita per le imprese, spesso non in grado di conquistare sul mercato i capitali di cui avrebbero bisogno, sia per ragioni legate alle proprie dimensioni sia per ragioni legate alla propria struttura. Secondo l’elaborazione svolta da Intermonte per il Sole24ore nell’anno che si sta per concludere prosegue il trend negativo del 2023 per la Borsa italiana. Lo studio registra 1,023 miliardi di capitale raccolto dalle nuove matricole in sede di Ipo a fronte di un lungo delisting che ha comportato una perdita di capitalizzazione di ben 27,867 miliardi. La capitalizzazione complessiva è quindi totalmente sbilanciata a favore delle società che hanno abbandonato il listino, molte delle quali sono realtà significative per il Made in Italy".

"Tra le 23 società che hanno scelto o sono in procinto di lasciare la borsa italiana troviamo infatti Unieuro, Piovan e Relatech, oltre che holding e società finanziarie come Cir e Anima. Una situazione che il quotidiano non ha esitato a definire come 'La grande fuga da Piazza Affari'", conclude Turco.