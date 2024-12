Borsellino: Pg Patronaggio, 'su indagini forti tensioni politiche, vittime tirate per giacchetta'

Palermo, 16 dic. (Adnkronos) - "Quello che non si capisce, e non sto parlando da magistrato ma da sociologo e storico, è il perché dell’accelerazione tra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio. Noi tutti leggiamo, ed è scritto in sentenze passate in giudic...

Palermo, 16 dic. (Adnkronos) – "Quello che non si capisce, e non sto parlando da magistrato ma da sociologo e storico, è il perché dell’accelerazione tra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio. Noi tutti leggiamo, ed è scritto in sentenze passate in giudicato, che sarebbe stato quello di bloccare Paolo Borsellino principale antagonista di Cosa nostra. Ma, se ci sono altre concause è difficile da capire e portare avanti. Mi preoccupa che in questa storia ci sono tensioni politiche molto forti. Invece, questo non fa bene alla verità, non fa bene alla giustizia, e non fa bene alle vittime di mafia che vengono tirate per la giacchetta da un lato e dall’altro. A me tutto questo non piace e fa male alla verità". E' la denuncia del Procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio, intervenuto alla presentazione del libro ''Mafiare'' del giornalista Franco Castaldo di cui è anche autore del saggio introduttivo. Patronaggio era un giovane sostituto procuratore di Palermo ai tempi di Falcone e Borsellino.