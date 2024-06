Tre giorni dopo il tragico incidente avvenuto a Latina, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida risposto alle critiche sollevate dalle opposizioni.

Bracciante morto a Latina, interviene Lollobrigida

Il 17 giugno Satnam Singh, un bracciante agricolo di 31 anni originario dell’India, è stato abbandonato agonizzante davanti alla sua abitazione, dopo aver perso un arto utilizzando un macchinario. Uno dei titolari dell’azienda invece che portarlo in ospedale, l’ha lasciato in strada con il braccio amputato. Solo in seguito l’uomo è stato soccorso e trasportato al San Camillo di Roma, dove è deceduto dopo giorni di agonia. Le organizzazioni sindacali, tra cui la CGIL rappresentata da Maurizio Landini e Fai, Flai e Uila hanno richiesto un incontro urgente con il Ministro dell’Agricoltura e con il ministro del Lavoro.

La risposta del ministro

Questa mattina il ministro Lollobrigida ha espresso il proprio cordoglio per quanto accaduto a Latina. Ha inoltre diramato un comunicato per rispondere alle richieste dei sindacati. “Nelle prossime ore” si legge nella nota “con la collega Calderone su nostra proposta incontreremo le rappresentanze sindacali e datoriali per fare ancora una volta un passo avanti verso l’obiettivo di cancellare ogni forma di sfruttamento“. Il ministro ha poi aggiunto: “Ho proposto il ritorno al Masaf di gran parte degli ex appartenenti al corpo forestale, oggi inquadrati nel Cufa dei carabinieri, al fine di rendere più efficace l’azione di contrasto e prevenzione anche per questo fenomeno. Da coloro che potevano fare di più e non l’hanno fatto, ci si dovrebbe aspettare pentimento e un rispettoso silenzio. Noi non faremo polemica e continueremo a lavorare per risolvere i problemi della nostra Italia, primo tra i quali lo sfruttamento del lavoro in ogni ambito”

L’impegno del Governo

Nel comunicato il Ministro dell’Agricoltura ha affrontato anche il problema dello sfruttamento nel settore agricolo, caposaldo dell’operato del governo Meloni, che ha emanato il primo decreto sulla condizionalità sociale per contrastare il fenomeno. Ha, infine, proposto miglioramenti nella gestione dei controlli, rivendicando l’efficacia delle misure adottate.