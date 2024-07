Dopo 24 anni dall’ultima visita ufficiale di un Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella sarà in Brasile a partire da lunedì 15 luglio. Il viaggio ha diversi significati, a partire da quelli legati alla presenza italiana nel Paese.

Il programma di Sergio Mattarella in Brasile

L’arrivo in Brasile del Presidente della Repubblica è previsto per domenica 14 luglio, il viaggio istituzionale prenderà formalmente il via lunedì 15 luglio da Brasilia: Mattarella sarà ricevuto dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva nel palacio do Planalto, sede del governo brasiliano. Nel pomeriggio, il capo dello Stato si sposterà al Congresso per un colloquio con il presidente Rodrigo Pacheco. Per le celebrazioni del 150esimo anniversario dell’immigrazione italiana in Brasile, si terrà la mostra “Oltreoceano” di artisti italo-brasiliani alla quale Mattarella farà visita, per poi spostarsi in Ambasciata dove si terrà un incontro con la collettività italiana. Martedì 16 luglio, Sergio Mattarella si sposterà a Porto Alegre per visitare le zone alluvionate: è previsto un incontro con la comunità italiana. Nella giornata di mercoledì, invece, Mattarella farà visita al museo dell’Immigrazione a San Paolo e all’Arsenale della Speranza; mentre nel pomeriggio visiterà l’Edificio Italia, sede del circolo italiano di San Paolo. Subito dopo, il capo dello Stato si trasferirà a Rio de Janeiro, dove visiterà la mostra del fotografo Gabriele Basilicio. Sempre a Rio, giovedì Mattarella interverrà al Centro brasiliano per le relazioni internazionali sul tema ‘Un dialogo inclusivo per uno scenario internazionale in evoluzione. Partenariati e prospettive al livello bilaterale, regionale e globale‘.

Il rientro in Italia sarà sabato 20 luglio

La partenza per il rientro in Italia è prevista per sabato 20 luglio. Venerdì 19, invece, Mattarella prima farà visita al Corcovado per il Cristo redentore, poi si sposterà a Salvador per una visita alla comunità francescana di Betania e un incontro con la rappresentanza italiana.

