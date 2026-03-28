Bruce Springsteen a No Kings: il concerto-manifesto e il tour politico negli Usa

Bruce Springsteen è intervenuto alla manifestazione No Kings a St. Paul, descrivendo il Minnesota come «un’ispirazione per tutto il Paese». Nel suo intervento il cantautore ha collegato la determinazione delle comunità locali alla resistenza contro ciò che ha definito una tendenza reazionaria nelle istituzioni, e ha sottolineato come la mobilitazione civile dimostri che «questa è ancora l’America» in cui difendere valori condivisi. In quella stessa cornice ha ricordato le vittime di un episodio che ha scosso lo Stato: due cittadini americani uccisi da agenti dell’ICE. Il discorso ha avuto un tono di sfida ma anche di omaggio, ribadendo il ruolo della musica nel tenere viva la memoria e la partecipazione civile.

La giornata ha assunto anche una dimensione musicale e programmatica: il musicista ha annunciato che il 28 marzo interpreterà pubblicamente la canzone Streets of Minneapolis durante la manifestazione, una composizione nata come risposta agli eventi di violenza di cui sopra. Questo momento arriva a ridosso dell’avvio ufficiale del suo Land of Hope and Dreams US Tour, che partirà il 31 marzo dal Target Center di Minneapolis e culminerà il 27 maggio a Washington. Springsteen ha chiarito che il tour avrà una forte connotazione politica, disegnando scalette concepite per rispondere alle difficoltà e ai mutamenti del Paese.

Il messaggio lanciato a St. Paul

Nel corso dell’intervento Springsteen ha voluto mettere in luce il coraggio delle comunità locali come esempio per tutto il paese, ribadendo che la resistenza civile è la risposta più efficace alle derive autoritarie. Ha rivolto parole di commosso rispetto a Renée Good e Alex Pretti, le due persone ricordate come vittime dell’azione dell’ICE, affermando che il loro nome e il loro sacrificio non saranno mai dimenticati. Con questa scelta di parole il musicista ha unito il richiamo emotivo alla mobilitazione pubblica: la protesta e la musica si sovrappongono in funzione di un ricordo che diventa impegno collettivo, e la piazza di St. Paul è stata trasformata in luogo di testimonianza e denuncia.

Ricordo delle vittime e reazione artistica

La canzone Streets of Minneapolis è stata concepita nei giorni successivi ai fatti che hanno portato alla morte di Renée Good e Alex Pretti: Springsteen l’ha scritta a gennaio e l’ha eseguita per la prima volta il 30 gennaio al club First Avenue di Minneapolis. Quel debutto dal vivo è stato definito dallo stesso artista come uno dei momenti più intensi della sua carriera recente: un esempio di come una canzone di protesta possa trasformare il lutto in coscienza collettiva. Alla giornata di mobilitazione hanno partecipato altre figure pubbliche e artiste come Joan Baez, Maggie Rogers e Jane Fonda, contribuendo a dare alla protesta una dimensione nazionale e intergenerazionale.

Il tour come risposta politica

Springsteen ha scelto di collegare il tour alla situazione politica del Paese, spiegando che la E Street Band è nata per affrontare i momenti difficili e che ora, più che mai, la musica deve avere una funzione civica. La tournée, che parte il 31 marzo dal Target Center di Minneapolis e proseguirà fino al 27 maggio a Washington, sarà caratterizzata da una scaletta costruita intorno a temi attuali: diritti civili, responsabilità istituzionale e solidarietà comunitaria. Il cantante ha detto di non temere eventuali ripercussioni sul pubblico: «Dico quello che penso e poi la gente può giudicare», in una scelta stilistica che mette al centro l’autenticità e l’impegno artistico.

Scelte di scaletta e ruolo della musica

La costruzione della scaletta nei concerti di Springsteen non è casuale: l’artista ha spiegato che i brani vengono selezionati in relazione al contesto sociale in cui si esibisce, per creare un dialogo diretto con le comunità che lo ospitano. In questo senso la musica diventa strumento di supporto e di testimonianza, capace di tradurre la rabbia e il dolore in azione collettiva. L’inserimento di brani come Streets of Minneapolis in date simboliche è una scelta esemplare di questo approccio, che mira a connettere palco e piazza, canzone e causa.

Un confronto con la storia e le reazioni pubbliche

Springsteen ha definito il periodo attuale tra i più difficili della storia recente degli Stati Uniti, paragonandolo a un momento di prova che non ricordava dai tempi del 1968, quando aveva 18 anni. Questa chiave interpretativa pone l’azione musicale all’interno di un confronto storico e politico: le esibizioni diventano quindi anche atti di memoria e di mobilitazione. Le reazioni alla sua partecipazione alla manifestazione e all’annuncio del tour sono state varie, ma molte voci hanno sottolineato la coerenza tra il messaggio e le scelte artistiche dell’artista, che ha ribadito la volontà di mettere la musica al servizio della comunità e della giustizia sociale.