Bruno Vespa è conduttore e autore del programma “Cinque Minuti” talk show che tratta i temi caldi di giornata con ospiti legati principalmente al mondo politico italiano. Ieri mentre erano presenti due politici, di diversa fazione, è sbottato con toni accesi difendendo l’operato del Governo Meloni, non si tratta del primo episodio di questo genere.

Bruno Vespa a Cinque Minuti: “In ogni stato si fanno cose sporchissime per la sicurezza nazionale”

Il giornalista ha tenuto a precisare il proprio pensiero relativamente al caso Almasri, ha difeso il governo in carica precisando con toni alti che – “in ogni Stato si fanno delle cose sporchissime anche trattando con i torturatori per la sicurezza nazionale, questo avviene in tutti gli Stati del mondo”- indicando la telecamera con il dito puntato.

Una chiara presa di posizione del programma e del giornalista nei confronti dell’operato del Governo sostenendo quindi che quanto fatto è in linea con altri paesi e che sia stato fatto per la salvaguardia della sicurezza del territorio.

Ennesimo episodio di appoggio a Meloni e soci

Vespa ha chiaramente sostenuto l’operato di Meloni e del centrodestra da quando è al governo – ottobre 2022 – di recente lo aveva mostrato su X con un post sul caso Sala.

In quel caso l’accusa era di comportamento vergognoso da parte della giornalista per non aver ringraziato il Presidente Giorgia Meloni. Prontamente criticato dagli utenti della piattaforma di Musk e dalla stessa Sala che ha smentito quanto scritto da Vespa.