Bullismo, Alessia Filippi: "Sport abbatte ogni barriera al di là delle medaglie"

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – ''Lo sport abbatte ogni barriera al di là delle medaglie''. Così Alessia Filippi, già campionessa mondiale di nuoto, intervenendo agli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, a Roma.

''A 6 anni in prima elementare avevo un'insegnante che con me usava violenza verbale mi diceva 'non ce la fai', 'non sei in grado' – ha raccontato – Io ho iniziato a balbettare e a non essere più una bambina felice.

L'unica cosa che mi ha salvato è stato andare in piscina dove non dovevo parlare ma stavo in gruppo. Lo sport mi ha insegnato l'impegno e la determinazione, la donna che sono adesso la devo allo sport al di là dei risultati: non si deve arrivare per forza l'importante è il percorso. E quel disagio che avevo provato da piccola mi ha portato a vincere un argento olimpico o un oro mondiale''.