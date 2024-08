La bambina è ora ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Il cane si trova sotto sorveglianza

Una bambina di 11 mesi è stata aggredita dal cane, un bull terrier, di famiglia. Solo l’intervento del padre con un coltello è riuscito a far allontanare l’animale dalla piccola.

L’aggressione del cane alla bambina

L’episodio è avvenuto domenica 4 agosto a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in via Azimonti, nella zona Nord della città, dove un bull terrier ha aggredito una bambina di 11 mesi. L’animale ha azzannato la bambina più volte, causandole ferite da lacerazione alle mani nel tentativo di difendersi. Inoltre, altri morsi hanno raggiunto la piccola al corpo.

Per fermare l‘aggressione del cane il padre della bambina è stato costretto a intervenire utilizzando un’arma da taglio, probabilmente un coltello, per allontanare l’animale.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi: il 118 ha inviato un elicottero sanitario il cui equipaggio è subito corso dalla bambina, cosciente all’arrivo del medico. Una volta stabilizzata, la piccola è stata portata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Busto Arsizio. Mentre il bull terrier, ferito, è stato affidato ad Ats Insubria per le cure e ora è sotto sorveglianza.