C.sinistra: Ascani, 'a Montepulciano tutti detto che Schlein è nostra candidata premier'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - La tre giorni di Montepulciano? “Tutti abbiamo detto chiaramente che Schlein è la nostra candidata premier. E ora ci mettiamo, tutti insieme, a lavorare sul progetto per battere Giorgia Meloni nel 2027”. Così a Rai Radio, ospite di Un Giorno da Pe...

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – La tre giorni di Montepulciano? “Tutti abbiamo detto chiaramente che Schlein è la nostra candidata premier. E ora ci mettiamo, tutti insieme, a lavorare sul progetto per battere Giorgia Meloni nel 2027”. Così a Rai Radio, ospite di Un Giorno da Pecora, la vicepresidente della Camera ed esponente Pd Anna Ascani, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.