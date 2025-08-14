C.sinistra: Bonelli, 'bene Schlein ma casa comune si costruisce su pilastri condivisi da tutti i partiti'**

Roma, 14 ago (Adnkronos) – "Gli obiettivi che introduce Schlein sono assolutamente condivisibili" ma "invito Schlein a non parlare solo al suo partito per cercare di capire come si costruisce l'alleanza considerando i pilastri fondamentali della casa che stiamo andando a costruire, perché la casa non si può costruire su un solo pilastro". Lo dice Angelo Bonelli commentando l'intervista della segretaria del Pd Elly Schlein all'Adnkronos.

"La destra si può battere e noi siamo in condizioni di farlo", è la premessa del deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, che spiega all'Adnkronos: "Ma mi permetto di dire che quello che manca, per noi, nel ragionamento della Schlein è il tema della centralità ecologica, un elemento fondamentale che ci permettiamo di introdurre perché con il governo Meloni sono state messe in discussione conquiste ambientali fortissime".

Secondo Bonelli, "dobbiamo far comprendere agli italiani come sia fondamentale costruire una politica sul clima perché questa riduce i costi energetici e consente di prevenire disastri ambientali. Quello che sta facendo il governo, puntando sul gas, condanna famiglie e imprese a pagare bollette sempre più alte". Per il portavoce di Europa Verde, "Schlein parla al suo partito ma penso che sarebbe auspicabile comprendere che l'alternativa alla destra non si costruisce solo con il Pd ma con il giusto equilibrio programmatico e politico con le forze che hanno un ruolo e un radicamento nella società". Quindi, per Bonelli, "il tema della giustizia sociale e climatica, del lavoro, di un grande piano infrastrutturale che rilanci il trasporto pubblico, della difesa del suolo anche dal rischio sismico e quello dell'acqua pubblica sono temi che non vanno dimenticati".