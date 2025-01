C.sinistra: Bonelli, 'ok Conte a Franceschini? Continuiamo a farci del male...'**

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "La dico citando Moretti: continuiamo così, facciamoci del male…". Angelo Bonelli risponde così, interpellato a Montecitorio, quando gli si chiede una valutazione sull'apertura di Giuseppe Conte al 'divisi si vince' di Dario Franceschini.

Resta critico sulla proposta? "Assolutamente. Senza una proposta politica comune, non si vince". Eppure lo scenario di Youtrend su un accordo tecnico, solo sulla parte uninominale del Rosatellum, è quello che più metterebbe in difficoltà il centrodestra… "Piuttosto dimostra che comunque non si vince. Ma come è pensabile presentarsi agli elettori dicendo: andiamo divisi perché non siamo in grado di esprimere una proposta comune, facciamo però un accordo tecnico nei collegi. Ma chi ci vota cosi? Come potremmo essere competitivi con la destra? Mi pare solo un incentivo all'astensione e uno strumento formidabile di attacco per la destra".

Ha parlato con Conte? "No, non ho parlato di questo con Conte e neanche con Schlein. Ma io e Nicola (Fratoianni, ndr) siamo assolutamente convinti non sia la strada. Andare divisi per colpire uniti non funziona". Conte sbaglia quindi? "Non mi permetto di dire che Conte sbaglia. E poi non è l'unico a giudicare interessante la proposta di Franceschini, lo ha detto anche Calenda. Dico solo: ci sono delle difficoltà? E affrontiamole allora queste difficoltà. Non dobbiamo fare il programma dell'Unione ma un manifesto dei valori va trovato. Senza un proposta politica gli elettori non ci votano".