C.sinistra: Calenda, ''tenda' moderati? Basta con cose incomprensibili'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – Ci sono questioni che "mi vedono distante da Schlein, Fratoianni, Bonelli, Conte che sono dirimenti. La capacità di fare un piano energetico che non sia demenziale e non faccia scappare le imprese è un fatto dirimente. E poi il tema centralissimo della sicurezza su cui Orban ha vinto le elezioni perché Budapest è una delle città più sicure dell'Europa.

Questi temi per il campo largo sono marginali, mentre per me sono centrali. Quindi noi faremo quello che abbiamo promesso agli elettori: un'area liberale, pragmatica". Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7.

"Non si può andare davanti agli elettori e dire 'guarda noi stiamo insieme però anche no'. Abbiamo un Paese che non viene governato e non viene gestito, contemporaneamente abbiamo la guerra alla porte dell'Europa e noi stiamo ancora a ripeto a parlare di cose che la gente non capisce: il la tenda, il circo…", aggiunge Calenda a proposito della 'tenda' dei moderati di cui parla Goffredo Bettini.