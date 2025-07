C.sinistra: Conte, 'alleanza organica? Non è possibile, M5S forza indipendente'**

**C.sinistra: Conte, 'alleanza organica? Non è possibile, M5S for...

**C.sinistra: Conte, 'alleanza organica? Non è possibile, M5S for...

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Alleanza stabile? Anzi, organica? Peggio ancora. Non è possibile, la nostra base ha scelto, noi siamo una forza politica progressista e indipendente perciò non ci si può legare mani e piedi con gli alleati". Così Giuseppe Conte in co...

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Alleanza stabile? Anzi, organica? Peggio ancora. Non è possibile, la nostra base ha scelto, noi siamo una forza politica progressista e indipendente perciò non ci si può legare mani e piedi con gli alleati". Così Giuseppe Conte in conferenza stampa sui rapporti con Pd e Avs.

"Nessuno metta in dubbio però la nostra autentica determinazione a creare una alternativa di governo.

Questo governo è disastroso. Ma dobbiamo chiarire: non vogliamo solo andare a palazzo Chigi ma capire cosa fare per non deludere gli italiani e per questo servono compagni di viaggio affidabili".