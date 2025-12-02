C.sinistra: Conte, 'giusto M5S faccia percorso che può giovare a intera coalizione'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Nel centrodestra i Fratelli d'Italia ormai recitano la parte assolutamente prevalente e quindi anche una capacità evidentemente espansiva che in qualche modo scura Forza Italia e Lega. Nell'area progressista invece" stando al sondaggio mostrato ...

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Nel centrodestra i Fratelli d'Italia ormai recitano la parte assolutamente prevalente e quindi anche una capacità evidentemente espansiva che in qualche modo scura Forza Italia e Lega. Nell'area progressista invece" stando al sondaggio mostrato sulla capacità di espansione dei partiti "il Movimento 5 Stelle è al primo posto, quindi vuol dire che abbiamo una grande capacità espansiva ed è giusto che facciamo anche un percorso che può essere di giovamento per l'intera coalizione".

Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì su La7.