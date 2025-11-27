C.sinistra: Schlein, 'differenze? Troveremo sintesi, politica è costruire compromessi'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Sui temi su cui ci sono delle differenze, ed è chiaro che ci siano, altrimenti staremmo tutti nello stesso partito, dialogheremo e troveremo le sintesi. L'abbiamo fatto anche sulla politica estera, su Gaza, sul riconoscimento della Palestina che abbiamo ...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Sui temi su cui ci sono delle differenze, ed è chiaro che ci siano, altrimenti staremmo tutti nello stesso partito, dialogheremo e troveremo le sintesi. L'abbiamo fatto anche sulla politica estera, su Gaza, sul riconoscimento della Palestina che abbiamo preso insieme". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

Lei non è preoccupata da questa posizione così diversa? "Ma la politica non è andare d'accordo soltanto con quelli che la pensano come te, è costruire quel compromesso. Per quello insisto, nei 16 emendamenti che abbiamo presentato alla manovra emerge già una politica economica della coalizione progressista, una visione condivisa che tocca la sanità da rifinanziare contro i tagli, la scuola, il welfare, il fisco, la sicurezza, il lavoro. Ecco, io credo che su questi temi noi possiamo battere queste destre che stanno abbandonando chi in Italia fa più fatica, chi ha lo stipendio troppo basso, e chi non riesce più a portare avanti un'impresa".