C.sinistra: Schlein, 'in piazza con Conte? Sì, se costruiamo insieme piattaforma'**

**C.sinistra: Schlein, 'in piazza con Conte? Sì, se costruiamo in...

**C.sinistra: Schlein, 'in piazza con Conte? Sì, se costruiamo in...

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "Ho detto subito che una manifestazione contro la propaganda del governo per salari, pensioni, caro bollette ero disponibile a organizzarla insieme e ho avuto occasione di dire a Conte che ero disponibile a costruire insieme una piattaforma. Quindi se costruiamo una piattaforma insieme, siamo disponibili" ad andare insieme in piazza "se invece vuole fare una cosa solo del Movimento 5 Stelle, vedremo. In altri casi abbiamo valutato in base alla piattaforma". Così Elly Schlein a Accordi e Disaccordi sul 9.