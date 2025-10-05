C.sinistra: Zanda, 'Pd abbia idee proprie, Conte alleato inaffidabile'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "L’astensione manda un messaggio ambiguo: gli elettori vogliono sapere se il piano di Trump piace o non piace al loro partito. Io ho la netta impressione che il Pd in questa legislatura si sia astenuto con troppa facilità al Senato come alla Camera"....

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "L’astensione manda un messaggio ambiguo: gli elettori vogliono sapere se il piano di Trump piace o non piace al loro partito. Io ho la netta impressione che il Pd in questa legislatura si sia astenuto con troppa facilità al Senato come alla Camera". Lo dice Luigi Zanda al Corriere a proposito dell'astesione sul piano Trump in Parlamento.

"Le coalizioni possono diventare forza di governo solo se sono guidate da un partito forte soprattutto nel pensiero politico oltre che nei numeri. Bersani giorni fa ha detto una cosa molto acuta. E cioè che al campo largo manca un progetto per l’alternativa. Il primo dovere del partito leader, cioè il Pd, è quello di mostrare di avere una sua idea sull’Italia dei prossimi decenni, sulla politica economica e industriale, sui rapporti internazionali, sull’Europa, e anche sui diritti, ricordandosi però che Moro diceva che la stagione dei diritti si rivelerà effimera se in Italia non rinascerà il senso del dovere".

Ma, osserva, "è difficile avere una linea politica univoca se la priorità è quella di andare d’accordo con alleati che hanno idee molto diverse dalla tua. Noi dobbiamo sapere che Conte non avrà pace fino a quando non verrà incoronato come capo assoluto del campo largo e che quindi non è un compagno di strada molto affidabile. Però il Pd deve saper mostrare la propria linea anche a costo di provocare dissensi, perché poi nel dissenso una soluzione si trova".