Incidente di caccia: 55enne muore accidentalmente durante una battuta

Bruno Chiera, 55 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto durante una battuta di caccia a Caulonia, nel Reggino.

L’incidente è avvenuto quando Chiera è stato accidentalmente colpito da un proiettile del fucile che stava impugnando. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo è partito in seguito a una caduta dell’uomo in una zona montuosa e impervia. La caduta ha provocato l’inevitabile attivazione del meccanismo del fucile, causando l’improvvisa e fatale esplosione del proiettile.

Dopo l’incidente, Chiera è rimasto gravemente ferito e il decesso è avvenuto pochi minuti dopo l’accaduto. Il tragico evento ha scosso la comunità locale e ha attirato l’attenzione delle autorità competenti. I carabinieri sono giunti sul posto per avviare le indagini necessarie a chiarire le circostanze esatte dell’incidente.

Sono state eseguite verifiche approfondite nella zona dell’incidente per comprendere meglio come si sia verificata la caduta e il conseguente sparo accidentale.

L’area impervia in cui è avvenuto l’incidente ha complicato le operazioni di soccorso e le indagini. Le autorità stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto per determinare eventuali responsabilità o mancanze nella gestione della battuta di caccia. Questo incidente mette in luce i rischi associati alla caccia e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per prevenire simili tragedie.