Calabria: Conte, 'voto nasce da furbata Occhiuto, non è corretto'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Quando c'è stato Ricci, io ho fatto campagna elettorale, ho girato tutte le Marche per sostenere il progetto progressista Ricci. Io non faccio distinzioni". Lo dice Giuseppe Conte a L'Aria che Tira su LA7 quando gli viene chiesto se i 5 Stelle facciano una campagna più intensa quando c'è candidando un loro esponente, come nel caso di Pasquale Tridico in Calabria.

"Vorrei chiarire una cosa su questa campagna elettorale" in Calabria, aggiunge Conte. "Questa campagna elettorale nasce da una furbata del presidente Occhiuto che, di fronte a un avviso di garanzia, ha giocato di anticipo, compiendo una torsione democratica, che non è corretto. In democrazia il presidente uscente, che riceve un avviso di garanzia, fa una conferenza stampa e spiega quali sono le contestazioni e perché. Non va di tutta corsa alle elezioni".