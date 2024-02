Calcio: ad Bayer blinda Xabi Alonso, 'sicuro che resti a Leverkusen'

Leverkusen, 12 feb. -(Adnkronos) – "Se Xabi Alonso resta? Sì, ne sono sicuro. Una cosa è il contratto, un'altra è il fatto che si senta a suo agio, con la famiglia, con sé stesso e che sappia quello che ha nel club. Ossia un'ottima squadra che avrà ottime prospettive anche per il prossimo anno". Così l'amministratore delegato del Bayer Leverkusen Simon Rolfes, al microfono di Sport 1, in merito al futuro dell'allenatore Xabi Alonso, nel mirino di diversi top club europei, in particolare del Liverpool.