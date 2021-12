Calcio: Aic, Vlahovic votato calciatore del mese

Roma, 6 dic. – (Adnkronos) – L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è stato votato dall'Aic giocatore del mese di novembre. Lo rende noto l'Assocalciatori con un comunicato. "Quattro candidature per il premio di calciatore di novembre AIC probabilmente erano troppo poche -si legge nella nota dell'Aic-.

Già decidere tra i quattro candidati che alla fine abbiamo scelto sarà stato difficile. C’era da scegliere tra il grande novembre di Duvan Zapata, che con i suoi tre gol consecutivi a Cagliari, Spezia e Juventus ha suggellato un momento di forma straordinario; il momento stellare di Mario Pasalic, con ben sei gol all’attivo nelle quattro partite giocate; la nuova dimensione di Marcelo Brozovic, sempre più fulcro del gioco e leader tecnico dell’Inter; e lo stato di grazia di Dusan Vlahovic, che di pura volontà sta trascinando la Fiorentina in zone di classifica a cui non era più abituata.

Ma non sarebbe stata certo chissà che forzatura inserire all’interno di questa rosa di nomi anche Gianluca Scamacca, che ha finalmente dato consistenza al suo talento con due gol meravigliosi contro Napoli e Milan, o Arthur Theate, che a Bologna si sta affermando come uno dei migliori giovani difensori del campionato".

"In ogni caso, alla fine i calciatori iscritti all’AIC hanno scelto di dare il premio all’attaccante della Fiorentina con maggioranza schiacciante (quasi il 57% dei voti), e forse sarebbe andata così in ogni caso -prosegue la nota-.

Vlahovic viene da una striscia di quattro gol consecutivi aperta dall’incredibile doppietta al Milan, con cui è sembrato prendersi il testimone dalle mani del suo idolo Zlatan Ibrahimovic (a sua volte autore di una doppietta in quella partita). A questo momento, forse per adesso l’apice della sua stagione, sono seguiti due gol contro Empoli e Sampdoria. Il primo attaccando l’area da una distanza tale che Tonelli non pensa nemmeno che possa arrivare in tempo a mettere in porta il cross dell’ala spagnola.

Il secondo saltando molto in alto in corsa sul cross non semplice di Bonaventura per rimanere sospeso in aria per qualche frazione di secondo in più e incrociare il colpo di testa".