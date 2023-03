Calcio: Bayern Monaco, Nagelsmann verso l'esonero, al suo posto Tuchel

Monaco, 23 mar. - (Adnkronos) - Manca ancora l'ufficialità da parte del Bayern Monaco ma l'allenatore Julian Nagelsmann sarebbe prossimo all'esonero. Lo riporta la Bild. Thomas Tuchel è in pole position per la sostituzione. Fatale a Nagelsmann il ko con il Bayern Leverku...

Monaco, 23 mar. – (Adnkronos) – Manca ancora l'ufficialità da parte del Bayern Monaco ma l'allenatore Julian Nagelsmann sarebbe prossimo all'esonero. Lo riporta la Bild. Thomas Tuchel è in pole position per la sostituzione. Fatale a Nagelsmann il ko con il Bayern Leverkusen nell'ultima giornata di Bundesliga che è costato ai bavaresi il sorpasso in classifica dal Borussia Dortmund.