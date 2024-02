Calcio: Bild, è morto Andy Brehme campione del mondo con la Germania

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Il calcio tedesco ha perso un campione del mondo. E' scomparso nella notte all'età di 63 anni, apparentemente per arresto cardiaco. Lo riporta la Bild. Brehme è stato ricoverato al pronto soccorso della clinica in Ziemssenstrasse vicino al suo appa...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – Il calcio tedesco ha perso un campione del mondo. E' scomparso nella notte all'età di 63 anni, apparentemente per arresto cardiaco. Lo riporta la Bild. Brehme è stato ricoverato al pronto soccorso della clinica in Ziemssenstrasse vicino al suo appartamento, ma ogni aiuto è arrivato troppo tardi. Durante la sua carriera da giocatore, ha giocato per il Saarbrücken, il Kaiserslautern (dove in seguito è stato anche allenatore), il Bayern, l'Inter e il Real Saragozza è stato tra i protagonisti della vittoria della Coppa del Mondo del 1990 con la Germania. Brehme lascia la compagna Susanne Schaefer e due figli adulti avuti dal matrimonio con Pilar.