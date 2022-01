Calcio: Borussia Dortmund smentisce Haaland, 'Non c'è nessun ultimatum'

Dortmund, 16 gen. (Adnkronos) – Il Borussia Dortmund ha smentito oggi le dichiarazioni fatte dal suo attaccante di punta, Erling Haaland, in cui accusava il club di avergli fatto pressioni sul suo futuro. "Non c'è un ultimatum, nessuna scadenza", ha detto il manager Sebastian Kehl all'emittente tedesca "Sport1".

"Non stiamo facendo pressioni in modo che debba decidere nelle prossime settimane", ha aggiunto. Tuttavia, Kehl ha ammesso di essere stato "un po' sorpreso" dalle dichiarazioni di Haaland di critica al club, fatte alla televisione norvegese dopo aver segnato due gol nella vittoria per 5-1 del Dortmund contro il Friburgo.

"Negli ultimi sei mesi ho deciso di non dire nulla per rispetto del Dortmund. Ma ora il club ha iniziato a fare pressioni su di me per prendere una decisione e tutto ciò che voglio è giocare a calcio", ha detto l'attaccante dopo la partita.

Nonostante sia sotto contratto fino al 2024, Haaland potrebbe lasciare il club tedesco nell'estate per 75 milioni di euro a causa di una clausola di uscita.

I primi colloqui tra Haaland, il suo agente Mino Raiola e il Dortmund sono previsti per la fine di questo mese e il club tedesco vuole avere le opzioni chiare entro marzo. Al riguardo, Kehl ha chiesto comprensione per la posizione del club. "Poiché è così importante per noi, ci deve essere sicurezza nella pianificazione da un certo punto", ha affermato.

"Come posso sviluppare la pianificazione della mia rosa in modo diverso, come sostituire un Erling Haaland, se non abbiamo un'indicazione in un determinato momento se il giocatore vuole rimanere al Borussia Dortmund o meno? È legittimo, è molto professionale", ha aggiunto.