Calcio: Calcagno (Aic), '5 squadre in Champions bella notizia per nostro movimento'

Calcio: Calcagno (Aic), '5 squadre in Champions bella notizia per nostro...

Calcio: Calcagno (Aic), '5 squadre in Champions bella notizia per nostro...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - “È una bella notizia per il calcio italiano avere 5 squadre nella prossima edizione della Champions League”. Questo il commento del Presidente dell'Aic Umberto Calcagno dopo la certezza che il prossimo anno l'Italia in virtù del ranking...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “È una bella notizia per il calcio italiano avere 5 squadre nella prossima edizione della Champions League”. Questo il commento del Presidente dell'Aic Umberto Calcagno dopo la certezza che il prossimo anno l'Italia in virtù del ranking Uefa avrà cinque squadre sicure nella nuova Champions League. "Con la speranza che possano diventare 6 nell’auspicabile possibilità che Roma o Atalanta vincano l’Europa League. Programmazione, competitività e sostenibilità sono i tre pilastri su cui si deve costruire il futuro del calcio italiano, per tornare ad essere protagonisti anche nella massima competizione europea e con la nostra Nazionale. Dobbiamo puntare sui vivai e sui nostri talenti”, ha proseguito Calcagno, “aiutandoli nel loro percorso di crescita. Lunedì a Milano, nella nostra Assemblea elettiva, con i rappresentanti del mondo professionistico e dilettantistico, maschile e femminile, rilanceremo le nostre idee a favore di tutta la filiera giovanile del movimento calcistico, dalla base al vertice della piramide, offrendo un contributo di idee e progettualità. Nella nostra agenda c’è un calcio dal volto umano -ha concluso il Presidente Aic- che tenga insieme ricavi, competitività e redistribuzione delle risorse, tutela della salute dei calciatori e delle calciatrici, con calendari meno affollati, e la responsabilità sociale a cui il nostro mondo non può rinunciare”.